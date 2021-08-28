Житель Уфы сменил работу водителем на ремесленника, создавая этнические сувениры
Житель Уфы Ралиф Ситдиков в один момент решил изменить свою жизнь, бросил работу водителем и стал заниматься ремесленничеством. Уфимец шьют шапки и собственными руками катает тюбетейки из войлока, создает нагайки. Он организовал семейную мастерскую, где также трудятся теща и супруга.
В ходе чемпионата WorldSkills в Уфе Ралиф Ситдиков расположил свою лавку по продаже сувениров в Парке молодых профессионалов. По словам мастера, больше всего среди гостей соревнований заметен спрос на браслеты и башкирские украшения.
В основном у нас этника – башкирские мотивы, скифская и даже казачья тематика. Наша задача – познакомить гостей и участников чемпионата с культурой народов нашего края. А самое главное – показать дружбу народов. Нагайка – наш национальный вид оружия, который, кстати, даже присутствует на памятнике Салавату Юлаеву. Скажу честно, я буду рад, если человек, побывавший в Башкирии, узнает что-то о нашей республике и сохранит частичку моей родины в своем сердце или привезет что-то домой. Наверное, для этого мы и работаем.
Ралиф Ситдиков, ремесленник
Он также рассказал, что творчеством начал заниматься по случайности. Ралиф посетил Краснодарский край, где у него пробудился интерес к нагайкам.
Так и начал развивать ремесленническое дело. А моя теща всегда делала башкирские нагрудники, позже и супруга увлеклась. Так наше хобби вылилось в семейное дело.
Ралиф Ситдиков, ремесленник
В Уфе во время съемок популярного проекта «Орел и решка» ремесленник также провел мастер-класс по плетению нагаек для ведущего шоу Тимура Родригеза. В прошлом году Ралиф начал продавать сувениры на территории Гостиного двора в Уфе.