Житель Уфы показал фотографии заснеженного города, сделанные 40 лет назад
17.05.2021 | Новости | Комментариев нет|
Житель Уфы поделился любопытными фотографиями родного города. 17 мая 1981года столицу окутал сильнейший снег.
Как сообщает журнал «Панорама Башкортостана», весна в тот год пришла в республику рано – кое-где уже распустились листья, зацвела черёмуха, горожане переоделись в лёгкую одежду. Но именно 17-го числа на город обрушился снегопад. Потом снег пролежал ещё около трёх дней.
Такое природное явление для Башкирии крайне редкое. А в 2021 году, ровно через 40 лет после внезапного снегопада, фиксируется аномальная жара.
Фото: Панорама Башкортостана.