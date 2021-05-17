Житель Уфы показал фотографии заснеженного города, сделанные 40 лет назад

magictr | 17.05.2021 | Новости | Комментариев нет

Житель Уфы поделился любопытными фотографиями родного города. 17 мая 1981года столицу окутал сильнейший снег.

Житель Уфы показал фотографии заснеженного города, сделанные 40 лет назад

Как сообщает журнал «Панорама Башкортостана», весна в тот год пришла в республику рано – кое-где уже распустились листья, зацвела черёмуха, горожане переоделись в лёгкую одежду. Но именно 17-го числа на город обрушился снегопад. Потом снег пролежал ещё около трёх дней.

Житель Уфы показал фотографии заснеженного города, сделанные 40 лет назад

Такое природное явление для Башкирии крайне редкое. А в 2021 году, ровно через 40 лет после внезапного снегопада, фиксируется аномальная жара.

Фото: Панорама Башкортостана. 

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