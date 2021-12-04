Житель Одесщины обворовал столичного врача
< /p>За совершенное фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы. Фото: Бориса Корпусенко
Ранее подозреваемый отбывал наказание за убийство.
В полицию поступил вызов от врача о том, что из медицинского учреждения на проспекте Свободы неизвестный похитил личности вещи. На место происшествия прибыли правоохранители и выяснили, что кража произошла в момент, когда заявительница вышла из комнаты отдыха и ушла по делам.
Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием людей рядом , зашел в служебное помещение и похитил из суммы потерпевшей 600 гривен, банковские карты, после чего скрылся.
Оперативники опросили свидетелей и установили приметы подозреваемого. Впоследствии правоохранители обнаружили мужчину похожего по описанию неподалеку от места преступления. Им оказался 36-летний житель Одесщины, ранее отбывавший наказание за убийство собственной жены. У злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства — деньги и банковские карточки, которые принадлежат потерпевшей. За совершенное одесситу грозит ограничение свободы до пяти лет. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о трех одесситах, совершивших много преступлений и бежавших от правоохранителей на «БМВ»
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»