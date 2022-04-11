Жилье помогло найти «Карма»: история социальной работницы, дом которой повредил снаряд
Анна Якушина и ее Карма
Более двадцати лет киевлянка Анна Якушина помогает людям — работает в Территориальном центре района. А теперь люди помогли ей — приютили после того, как вблизи ее дома, на проспекте Свободы, упал снаряд.
Этот страшный день Анна Якушина будет помнить долго. В Киеве ввели комендантский час, и гулять с собакой пришлось возле дома, а не идти по привычному маршруту. Кроме того, было еще достаточно рано, до начала смены еще оставалось какое-то время, и она прилегла вздремнуть на старенькой кушетке в спальне. вперемешку со стеклом из окна, вырвало паркет, отстали обои, выбило входную дверь. К счастью, обломки ее не задели, защитил сервант. Однако практически все, что было в квартире, уничтожено взрывной волной.
«Посуда, мебель — все поломанное. А вот на новеньком холодильнике, за который только выплатила кредит, только одна царапина. Правда забирать мне его некуда. Да на фоне этого всего, что творится вокруг, не так и важно, главное, что жива»,— рассказывает Анна Якушина.
< >Она киевлянка. Ее мама болела, родственников не было, и девочка выросла в интернате. Как воспитанница приюта получила от государства двухкомнатную квартиру в старой хрущевке. Вышла замуж, родилась дочь, развелась с мужем — привычная жизнь.
«Когда дочь была маленькая, и не было на кого ее оставить, то пошла работать в Территориальный центр, думала, что на год-два, а потом втянулась в работу, привыкла к своим подопечным, и вот уже 22 года в Подольском терцентре. Удобно, потому что в этом районе и живу, всех знаю», — говорит женщина.
Карма
Анна Якушева
Бабай
Кстати, именно дочь Света несколько лет назад принесла домой собачку, которая мордой напоминает хаски, а хвостом ругательство. Кличко прицепилась сразу — «Карма». При этом умное животное с первого дня отзывалось на него. А потом, все, как у всех, дочь переехала к парню, а «Карма» осталась на иждивении у Анны. Хотя женщина смеется, что сейчас бы ее и не отдала, вместе с котом Бабаем (тоже дочь нашла на улице) они семья. Именно благодаря «Карме» Анна нашла дом, в котором можно жить какое-то время. Знакомые соседи «собачники» выручили, отдали ключи от квартиры, из которой временно выехали их родственники.
«Парень дочери приглашал жить к ним, но там и так тесно, и высокий этаж и лифт, а их боюсь. Знакомые звали за границу, три моих подопечных бабушки звали к себе жить. Это так трогательно, благодарна им за это», — продолжает Анна.
Некоторым из этих женщин она помогает уже почти десять лет. Специфика работы в том, что социальные работники годами работают с теми же людьми, и становятся частью их жизни. Помогают платить за коммунальные услуги, приносят продукты, могут убрать или приготовить есть, конечно, много общаются. Именно в разговорах очень нуждаются старые, одинокие люди. Особенно сейчас, когда из-за войны войны, людям нужно хоть какое-то утешение.
С некоторыми подопечными Анна общается почти десять лет
Кстати, сейчас работникам терцентра особенно непросто — некоторые сотрудники выехали из столицы, поэтому нагрузка удвоилась. Если раньше у Анны было 11 подопечных, то сейчас 23, и еще в таком районе столицы, что вполне ощутил на себе наступление «русского мира». К бабушкам и дедушкам бегают между сиренами. Благодаря директору терцентра Елене Слабеняк график сделали таким, чтобы никто не остался без помощи.
Кроме того, сейчас добавилась еще ее опека над переселенцами. Теми, кто и Анна остались без жилья в пригородах столицы, или убегал оттуда в чем был. Такие люди сами приходят к отделению за гуманитаркой и продуктами. Их сейчас всем хватает — есть и пищевые, крупы, благотворители привозят яблоки и картофель, поступают средства гигиены, передают постель и полотенца. Тем, кто нуждается в ищущей одежде и обуви. -budinok-jakoyi-poshkodiv-snarjad-b53cb77.jpg» alt=»Жилье помогло найти «Карма»: история социальной работницы, дом которой повредил снаряд» />
Дом, в который пришел русский мир
«За этой работой не так уж и задумываешься о себе, о будущем. Кстати, имею товарища по несчастью, мою сотрудницу, живущую в соседнем подъезде, который, правда, пострадал несколько меньше, но, похоже, наш дом уже непригоден для жизни — глубокие трещины в стенах, нет газа и говорят, невозможно восстановить его снабжение. Зато каким-то образом подали свет и воду. Однако, в нашем подъезде осталась только одна старшая женщина, которой некуда идти. Все остальные расселились кто куда по знакомым. Каким будет наше будущее — неизвестно, но сейчас могу думать только о том, чтобы закончилась война, чтобы мы одержали Победу», — рассказывает Анна. всех уголков разрушенной квартиры. Государство обещает, что компенсирует убытки и отстроит жилье.
С начала полномасштабного наступления россиян и по состоянию на 8 апреля в Киеве повреждено 208 жилых домов разных типов, 46 школ, 29 детских садов и детей. >
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»