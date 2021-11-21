Женские эмоции: в центре столицы показывают искусство без правил
Молодая украинская художница Mira презентовала свою первую персональную выставку
В Музее Киева молодая украинская художница Mira презентовала свою первую персональную выставку «No Rules ART». Основными темами ее работ стали женственность и эмоции.
Мера вспоминает, что рисовала с детства. Художница — коренная крымчанка, родилась в Керчи. Училась в художественной школе, затем в художественном училище. В 2007 году переехала из Крыма в Киев. -pravil-68703e7.jpg» alt=»Женские эмоции: в центре столицы показывают искусство без правил» />
Художница Mira. Фото автора
«Закрыла для себя художественную сферу, потому что стереотипно считалось, что художник ничего не может достичь, не зарабатывает, это никому не нужно. Развивалась в других сферах — политика, бизнес. Вернулась в искусство в 2017 году после развода. Закрыла свой бизнес. И тогда думала, чем могу заниматься. И вспомнила, что я рисую. В 2018 году я открыла художественную студию, учу детей и взрослых рисовать»,— рассказывает художница.
Работы учащихся художницы. Фото автора
«Искусство без правил» является не только названием этого проекта, но и вообще творческой концепцией художницы. Автор отвергает общие правила и академичество в своем творчестве и делает акцент на эмоциональной составляющей и чувственном восприятии ее работ. По мнению художницы, искусство без правил это и является уникальным языком самовыражения и взаимодействием психологической личности автора с окружающей средой.
На работах Миры — преимущественно женские образы. Многие из них рождаются в процессе. -4a4c844.jpg» alt=»Женские эмоции: в центре столицы показывают искусство без правил» />
Серия работ с Нью-Йорком. Фото автора
«Одна из моих любимых картин — «Взгляд ночи» с Наоми Кэмпбелл. Я приехала из маленького городка, всегда хотела жить в большом. В этой серии изобразила Нью-Йорк. Еще одной героиней цикла является Шарлиз Терон. Эти женщины для меня очень сексуальны. Люблю рисовать женские тела», — признается художница. 21 ноября
Где: МВЦ «Музей Киева», г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 7
Вход на выставку: 50грн.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»