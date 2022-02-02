Женская месть: в Киеве бывшая заключенная ножом ударила знакомого
В Киеве бывшая заключенная ножом ударила знакомого. Фото: прессслужба Полиции Киева
За содеянное женщине грозит до восьми лет тюрьмы.
В полицию поступил вызов от врачей о том, что на улице Вершигоры они обнаружили неизвестного с ножевым ранением спины. По указанному адресу прибыли следователи и выяснили, что мужчину травмировала его знакомая во время застолья.
«Мы выяснили, что компания товарищей, которые нет постоянного места жительства, распивала алкогольные напитки на берегу Днепра. Впоследствии между потерпевшим и женщиной возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленница схватила нож и ударила им мужчину в спину»,— рассказал начальник следственного отдела Днепровского уп. полиции Павел Шаламов. После этого один из знакомых предоставил раненому первую домедицинскую помощь, а остальные компании разошлись. На следующий день, родственники потерпевшего вызвали «скорую». Во время обследования медики диагностировали у 26-летнего мужчины проникающее колото-резанное ранение. 33-летнюю фигурантку родом из Черкащины задержали. Кстати, подозреваемая ранее уже имела проблемы с законом за умышленные телесные повреждения и продажу наркотиков. Задержанной инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ей грозит до восьми лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»