Женщины как нимфы: киевская фотография представила подводные снимки
Екатерина Томчук открыла первую выставку. Фото автора
В Музее истории города Киева проходит персональная фотовыставка Екатерины Томчук «Нереиды».
Первая выставка фотографии посвящена красоте женщины. В стремлении ее показать, Екатерина выбрала воду своим инструментом. В ее объективе девушки превращаются в волшебниц, мавок и нимф. Нереидами же метафорически называют морские волны. Такими же плавными и ласковыми, бурными и обольстительными, сильными и энергичными девушки воспроизведены в фотополотнах Екатерины.
«Занимаюсь художественной портретной фотографией только год. Внезапно нашла свое предназначение, в определенный момент поняла, что не могу этого не делать. По образованию я филологиня, работала моделью, была по другую сторону объектива, поэтому мне легко найти общий язык с человеком, который фотографирую, все объяснить, — рассказала Екатерина Томчук. —Для меня женщина— это вода, она ассоциируется с этой стихией, плавностью и гибкостью. Нереиды — это греческие нимфы, жившие под водой. Глядя на волны, греки представляли там этих существ. Мы очень упрощаем реальность, в которой мы живем. Мне хотелось это разноцветить. Выросшая на фэнтезе, нравится одевать людей в наряды первой эпохи. И греческая мифология мне тоже близка».
Почти все представленные фотографии сняты под водой. В Киеве есть уникальная студия, где фотографу не нужно погружаться под воду.
«Главное — направить модель так, чтобы она не боялась, позировала органично и красиво, поймать этот момент. Подводную съемку невозможно повторить, — поделилась фотография. — Буду продолжать эту тему, моя мечта — снимать в живых водоемах. А для этого нужно оборудование для камеры и тренировать легкие, чтобы погружаться и снимать под водой. Девушки также тренируют легкие, чтобы удерживаться под водой».
Все фотографии сделаны без фотошопа, а интересные отображения объясняются тем, вода работает как большое зеркало.
Екатерина Томчук родилась 5 декабря 1995 года. Бабушка взрастила одно из самых главных ее качеств — искренний интерес к жизни, жадность к знаниям и овладению новыми навыками. Танцы, театр и даже живопись, как дань дедушке-художнику, на разных этапах питали стремление к творчеству, однако ни одно из увлечений не было, а потому и не стало делом жизни. Так, ощущение цвета, эстетики и теней привело к искусству фотографии.
Когда: до 7 января
Где: МВЦ «Музей Киева» по адресу ул. Б. Хмельницкого. 7
Стоимость билета: 50грн.
В Музее актрисы Марии Заньковецкой проходит выставка «Виктюк, Vivat». Показывают фотографии, афиши и эскизы костюмов к спектаклю «Дама без камелий» Романа Виктюка, которая была презентована в Киеве в 1991 году.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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