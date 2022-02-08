Женщина угрожала прохожим гранатой в центре столицы
08.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Женщина угрожала прохожим гранатой в центре столицы. Фото: Виктории Гребень
За свой бездумный поступок женщина может совершить до шести лет в тюрьме.
В полицию поступил вызов о том, что на Майдане Незалежности стоит женщина с гранатой в кармане. На место происшествия срочно прибыли следователи и обнаружили женщину.
Оказалось, что правонарушительница сообщила прохожим гражданам о том, что имеет при себе гранату и планирует ее взорвать. Стражи порядка провели поверхностный осмотр женщины и никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ, не обнаружили. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла.
За содеянное ей грозит до шести лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»