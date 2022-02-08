Женщина угрожала прохожим гранатой в центре столицы

magictr | 08.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Женщина угрожала прохожим гранатой у&n столицы

Женщина угрожала прохожим гранатой в центре столицы. Фото: Виктории Гребень

За свой бездумный поступок женщина может совершить до шести лет в тюрьме.

В полицию поступил вызов о том, что на Майдане Незалежности стоит женщина с гранатой в кармане. На место происшествия срочно прибыли следователи и обнаружили женщину.

Оказалось, что правонарушительница сообщила прохожим гражданам о том, что имеет при себе гранату и планирует ее взорвать. Стражи порядка провели поверхностный осмотр женщины и никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ, не обнаружили. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла.

За содеянное ей грозит до шести лет лишения свободы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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