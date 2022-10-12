Женщина на могиле родителей Путина оставила записку с пожеланием сдохнуть. Теперь ей грозит тюрьма
Юношу из Москвы штрафовали за то, что был в игровом костюме. Правоохранители подумали, что это одежда нациста.
Событие: «Против 60-летней жительницы Петербурга возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей путина. российское издание «Медиазона».
Детали и комментарии: Как рассказал журналисту ее сын Максим Цыбанев, мать ходила на кладбище еще в прошлый четверг, 6 октября, а утром в понедельник, 10 октября , к ней в квартиру пришел полицейский.
«Она долго не открывала, но когда тот пообещал выломать дверь, вынуждена была открыть. Ее отвезли вчера в 15:00 в 35-й отдел полиции. Там что-то долго тянули. В результате ближе к ночи она позвонила по телефону и сказала, что в квартире будет обыск. Мы сразу поехали к маме домой, но ее там не было. И следов обыска мы не заметили», – рассказал Цыбанев.
11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд Петербурга. По словам адвоката Сергея Трусова, защищающего петербурженко, дело против него возбудили за поругание над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Ее могут лишить свободы до пяти лет.
«Что в записке точно не известно. Но она сказала, что там есть пожелание сдохнуть», – добавил Максим Цыбанев.
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Суд не стал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения, срок задержания петербурженки продлили на 48 часов.
Жителя Москвы задержали и оштрафовали за то, что был в костюме для игры «Вархаммер». Правоохранители подумали, что это одежда нациста, сообщает российское издание «База».
Чрезмерно бдительные полицейские обратили внимание на 18-летнего парня из-за его странного солдатского пальто и каски с орлом. Стражи порядка решили, что такое комбо отдает нацистской символикой. Юношу задержали и составили на него протокол за демонстрацию запрещенной атрибутики.
«Александр попытался объяснить, что он никакой не нацист. По словам парня, он просто нарядился для фестиваля косплея в образ бойца имперской гвардии «Криг» из » Вархаммера» и орел на каске был именно ее символом. Однако полицейские и суд изучать новую для себя вселенную не захотели, поэтому молодому человеку в итоге выписали штраф на две тысячи тысячи рублей. Интересно, что таким образом Александра задерживают уже в третий раз. Бог- император может спать спокойно», – отмечает «База».