«Женили, не спросив»: Алексей Кулеба опроверг слухи о своем замещении Кличко в КГГА
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Первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба. Фото: КГГА
Первый заместитель председателя КГГА убеждает, что информация о его назначении на должность главы администрации — ложная.
Сразу несколько СМИ сегодня распространили информацию о том, кто претендует сменить Виталия Кличко на должности главы КГГА в случае, если ВРУ поддержит одиозный закон о столице. Речь шла о том, что, мол, после принятия закона главным претендентом на должность главы Киевской городской госадминистрации станет Алексей Кулеба, нынешний первый заместитель председателя КГГА.
Эту информацию сразу подхватили несколько СМИ, а уже под вечер Алексей Кулеба прокомментировал слухи. Он уверяет, что очень удивился такой информации и она стала для него неожиданностью.
«Никогда такого не было, и вот снова. Как говорится, женили, не спросив. Сегодня прочитал много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью. Сообщаю следующее. Нахожусь на рабочем месте в Киевская городская государственная администрация — КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко»,— отметил Алексей Кулеба.
Он также убеждает, что не имел никаких разговоров по поводу должностей и осторожнее относились к непроверенной информации.
«Если куда-то соберусь, то обязательно здесь, в Facebook, всем сообщу. Спасибо за понимание», — написал Кулеба.
Скриншот сообщения Алексея Кулебы
Отметим, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О городе Киеве— столице Украины» еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы КГГА.
18 ноября 2021 года в повестку дня ВРУ включили на рассмотрение этот законопроект. Интересно, что его планировали принимать по спецпроцедуре без возможности обсуждения каждого изменения. Однако заседание перенесли…
В свою очередь Киевсовет настаивал на вынесении этого законопроекта на общественное обсуждение. С соответствующим обращением городские избранники обратились к Президенту Украины и ВРУ во время сессии 18 ноября, когда собственно и заседал Совет.
Тогда депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий подчеркнул, что, вопреки ч. 5 ст. 140 Конституции Украины, законотворцы пытаются по собственному усмотрению ограничить способность Киева руководить своими районами, устанавливая уникальные механизмы утверждения на уровне Кабинета Министров Украины перечня и границ районов внутри столицы.
Елена ПЕТРИШИН