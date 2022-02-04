Жена Президента Турции посетила киевскую школу
Эмине Эрдоган и воспитанники ОО «Крымская семья». Фото: Специализированная школа №165 города Киева.
Школа тесно сотрудничает с общественной организацией «Крымская семья».
В специализированной школе I-III степеней с углубленным изучением английского языка № 165 состоялась творческая встреча, посвященная визиту в Киев Президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана иего жены Эмине Эрдоган.
С 2015 года школа тесно сотрудничает с общественной организацией «Крымская семья». Воспитанниками организации являются членами кружков Дома детского и юношеского творчества Голосеевского района города Киева.
Воспитанники продемонстрировали свои достижения почетным гостям: супруге президента Республики Турция Эмине Эрдоган, супруге посла Турецкой Республики в Украине Седа Гюльдере, супругам министров официальной делегации и представителям государственных организаций Турецкой Республики Tika и YTB, которые помогают братским тюркским народам.
В школе провели творческую встречу. Фото: Специализированная школа № 165 города Киева.
Жене Президента также рассказали о деятельности общественной организации «Крымская семья», которая направлена на сохранение национальной идентичности крымских татар, в частности, о проектах и различных мероприятиях организации, осуществляемых при поддержке и содействие турецких государственных организаций Тика.
Создали общественную организацию в 2014 году с целью сохранения национального и культурного наследия крымских татар, которые начали массово выезжать на материковую Украину в связи с оккупацией Крыма. В этом году в Киеве усилиями «Крымской семьи» начала работать Школа выходного дня для детей крымских татар. Кстати, вчера в Софиевском соборе первая леди Украины Елена Зеленская и жена Президента Республики Турция Эмине Эрдоган презентовали аудиогид— обзорную экскурсию по Национальному заповеднику «София Киевская» на турецком языке.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»