Жена Президента Турции посетила киевскую школу

magictr | 04.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Жена Президента Турции посетила киевскую школу

Эмине Эрдоган и воспитанники ОО «Крымская семья». Фото: Специализированная школа №165 города Киева.

Школа тесно сотрудничает с общественной организацией «Крымская семья».

В специализированной школе I-III степеней с углубленным изучением английского языка № 165 состоялась творческая встреча, посвященная визиту в Киев Президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана иего жены Эмине Эрдоган.

С 2015 года школа тесно сотрудничает с общественной организацией «Крымская семья». Воспитанниками организации являются членами кружков Дома детского и юношеского творчества Голосеевского района города Киева.

Воспитанники продемонстрировали свои достижения почетным гостям: супруге президента Республики Турция Эмине Эрдоган, супруге посла Турецкой Республики в Украине Седа Гюльдере, супругам министров официальной делегации и представителям государственных организаций Турецкой Республики Tika и YTB, которые помогают братским тюркским народам.

Жена Президента Турции посетила киевскую школу

В школе провели творческую встречу. Фото: Специализированная школа № 165 города Киева.

Жене Президента также рассказали о деятельности общественной организации «Крымская семья», которая направлена ​​на сохранение национальной идентичности крымских татар, в частности, о проектах и ​​различных мероприятиях организации, осуществляемых при поддержке и содействие турецких государственных организаций Тика.

Создали общественную организацию в 2014 году с целью сохранения национального и культурного наследия крымских татар, которые начали массово выезжать на материковую Украину в связи с оккупацией Крыма. В этом году в Киеве усилиями «Крымской семьи» начала работать Школа выходного дня для детей крымских татар. Кстати, вчера в Софиевском соборе первая леди Украины Елена Зеленская и жена Президента Республики Турция Эмине Эрдоган презентовали аудиогид— обзорную экскурсию по Национальному заповеднику «София Киевская» на турецком языке.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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