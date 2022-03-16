Жадан записал трогательную песню о войне и детях magictr | 17.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи Авторы узнаваемых киевских мозаик презентовали новые работы в галерее: интервью с Pomme de Boue Комментариев нет | Фев 19, 2022 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ В ИВАНКОВЕ Комментариев нет | Мар 1, 2017 Неожиданная выставка: в контейнерах на ВДНХ познакомят с особенностями украинской земли Комментариев нет | Ноя 16, 2021 Масштабный проект в Киеве презентует многовековую историю и культуру крымских татар Комментариев нет | Ноя 5, 2021 Об авторе magictr