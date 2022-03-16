Жадан записал трогательную песню о войне и детях

magictr | 17.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Жадан записал трогательную песню о войну и детей> /></p> <p>Скрин видео </p> <p>Украинский народный поэт и любимец Сергей Жадан опубликовал сегодня на своей официальной странице новую песню.</p> <p>Он посвятил ее детям и победе.</p> <p>«Пару дней назад мы заскочили в Днепре на студию Елов Субмарин и записали эту песню. Она о главном — о наших детях, которым мы должны передать нашу страну. Песня, возможно, не слишком мажорная, но, что главное — не печальная. Она о вере, надежде и любви. Мы обязательно победим. Ради наших детей. Ради их будущего»,— прокомментировал Сергей Жадан.</p> <p> <iframe src=

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