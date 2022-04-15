Известный сценарист собирает материалы о зверствах россиян в Бучи, чтобы потом снять фильм

magictr | 15.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Известный сценарист собирает материалы о зверствах россиян в Бучи, чтобы потом снять фильм

Убит в Бучие человек. Фото: EPA/UPG

Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в и героическое сопротивление украинского народа.

44-летний сценарист и шоуранер популярного американского сериала в жанре политического триллера «Карточный домик» Ибо Виллимон приехал в Киевскую область, чтобы задокументировать зверства российского вторжения и сфотографировать «героическое сопротивление» украинского народа.

Известный сценарист собирает материалы о зверствах россиян в 

Cценарист Бо¸Виллимон. Фото из открытых источников

Об этоминформируют в Бучанском городском совете.

Известно, что команда режиссера уже побывала в Буде и Бородянке. Отметим, что многострадальная Буча была оккупирована решистами 33 дня. За это время враг жестоко убил более 400 людей, тела которых до сих пор ищут и перезахороняют.

85% тел всех погибших жителей города Буча имеют отверстия от пуль, что свидетельствует об осознанном и умышленном убийстве.

< p>Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr