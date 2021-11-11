Известные украинки снялись в образах славянских богинь и принцесс для арткниги
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Ольга Сумская в роли Богини плодородия. Фото: Агентство PR Batteries
В PMHUB презентовали новую арткнигу Екатерины Костенко «Славянки нерябины» (Slavs NOT Slaves) посвящена самоидентификации и месту славянских женщин в современном мире.
Автором проекта является дизайнер Екатерина Костенко — выпускница Института моды и дизайна «Marangoni», исследовательница истории стилей и моды, продюсер, длительно проживающая за границей. По ее словам, мнение о славянских женщинах в мире несколько отличается от того, каковы они на самом деле.
Героины книги олицетворяют культурный код славянской женщины. Фото: Агентство PR Batteries
«Славянки являются чрезвычайно женственными, красивыми и любящими. Они никогда не стояли за спиной мужчины, всегда рядом, а когда надо — брали в свои руки власть»,— такую характеристику предоставляет нашим женщинами писательница.
Однако, по словам автора, большинство славянских женщин на сегодняшний день имеют проблемы с самоидентификацией и пытаются подражать женщинам других национальностей, не зная глубины и силы своей природы.
« Приобретая идентификацию себя со своими предками, современная славянка раскроет в себе огромный ресурс— код нации, который потенциально сможет транслировать как внешнему миру, так и своим потомкамм»,— отмечает Екатерина Костенко< /strong>.
Екатерина Костенко рассказывает о своем проекте. Фото: Агентство PR Batteries
В своем проекте она предлагает интерпретацию славянского стиля в современном динамичном мире, олицетворенную в шести ярких самобытных образах. Это современные стилизации, основанные на линиях, формах и колорите древних культур — трипольцев, скифов, сарматов, проживавших на землях Украины в доисторические времена. Главной герои стала известна украинская актриса Ольга Сумская в образе богини плодородия Макоши. Она снялась в платьях со своей собственной коллекции RIDNA, которая органично вписалась в концепцию и видение проекта.
Яркие образы для книжных иллюстраций создали известные украинские женщины. Фото: Агентство PR Batteries
Фото: Агентство PR Batteries
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Фото: Агентство PR Batteries
Героинями фотоиллюстраций для книги стали известные украинки: журналистка Ярослава Коба в образе скифской принцессы, стилистка Инна Бернадини в образе принцессы Феникс, гимнастка Валерия Юзвяк в образе трипольской принцессы, бизнеследи Инга Кучеева в образце. Фотографом проекта выступил Дмитрий Баранов.
Над созданием образов работали известные украинские художники, дизайнеры и ювелиры: Мила Садовская, Станислав Дрокин, Кристина Гайдамака.
30-летию Независимости Украины, изданная на трех языках в издательстве «Саммит— Книга» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.
В презентации приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Саудовской Аравии Мохаммед Сулейман Альмусгер Альжебрин.
Презентация книги в PMHUB Фото: Агентство PR Batteries
Фото: Агентство PR Batteries
Почетные гости имели возможность также просмотреть фильм о книге от режиссера Александра Макарова.
Татьяна АСАДЧЕВА , «Вечерний Киев»