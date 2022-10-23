Известные украинцы поздравляют газету «Экспресс» с 30-летием! «Вы — легенда украинской прессы»
За 30 лет работы журналисты “Экспресс” взяли интервью у сотен звезд шоу-бизнеса, писателей, художников, лидеров мнений. Сегодня наши звездные собеседники поздравляют свою любимую газету с Днем рождения.
Фото www.facebook.com/gazetaexpres A A+ A++ < Светлана Белоножко, певица:
— Искренне поздравляю газету “Экспресс”! Журналистский труд — непросто. Не так легко получить правдивую и качественную информацию, и вашей редакции это всегда удается! У вас классные журналисты, интересные материалы, интересные собеседники! Оставайтесь такими и дальше! Желаю вам любви от читателей, искренних и любопытных собеседников. Удачи и расцвета вашей газете!
Ирен Роздобудько, писательница:
— У меня к газете “Экспресс” — особое отношение! У нас очень близкие и теплые отношения — хоть иди в редакцию с бутылкой шампанского! Ваших журналистов обожаю каждого отдельно. В моем телефоне записана “Юля из Экспресса”, “Богдан из Экспресса” — и я всегда радуюсь общению с вами”. Общаюсь со многими читателями “Экспресса”, поэтому знаю, что люди ценят вашу газету. Желаю, чтобы так было и дальше! Расцвета и успеха в газете, а коллектива — крепкого здоровья! И чтобы ваша газета как можно скорее написала о победе Украины над врагом.
Павел Зибров, певец:
— С большим удовольствием поздравляю популярную газету “Экспресс”. Поздравляю славный коллектив вашей газеты — настоящих профессионалов! Поздравляю, конечно же, и читателей, которые столько лет читают Экспресс, переживают и радуются вместе с вами. Желаю благополучия, процветания вам и, конечно, мира нашей стране! Будем поддерживать и читать газету “Экспресс”!
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Наталья Карпа, певица:
— 30 лет! Эта цифра доказывает, что вы не просто простое средство массовой информации, а фактически легенда украинской прессы! Респект вам за профессионализм и огромное спасибо за то, что подаете только достоверную информацию! Желаю, чтобы вы всегда держали столь высокую планку! Теперь каждый из нас все делает для того, чтобы у наших детей было светлое будущее в Украине. Вы — один из тех сильных столбов, которые формируют крепкое украинское сообщество. Люблю вас! Много лет!
Степан Хмара, Герой Украины, правозащитник, диссидент, долголетний политзаключенный советских концлагерей:
— Газета “Экспресс” уже много лет добросовестно выполняет свой долг перед страной, ведь активно несет украинскую идею в наше общество. Ваша газета всегда отстаивает принципиальную позицию! Помню, как несколько лет назад вы вели активную борьбу против “нелепых” представителей власти, помню, какое давление оказывали на вашу газету, но вы не сдавались! Желаю коллективу и дальше так принципиально отстаивать свою позицию. Призываю читателей поддерживать “Экспресс”, ведь такие газеты очень нужны Украине, особенно в сложные времена.