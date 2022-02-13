Известные деятели культуры обратились к странам Запада и руководству Российской Федерации
Далее чужакам проход запрещен. Фото: из открытых источников
Они призывали мировых лидеров сделать все возможное, чтобы украинское государство и его народ находились в покое.
Деятели культуры обратились к руководству стран Запада с просьбой предоставить Украине финансовую помощь и оружие для обороны . И в РФ — с требованием отвести войска от украинских границ для обеспечения мира в Украине и во всем мире.
Соответствующее обращение сегодня опубликовали на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
«Мы, как представители культуры: писатели, артисты, художники, ученые — обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру.
«Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все от них зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно увести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир — так докажите это. Демократическая мера просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире — приоритет и для вас, и для нас», — подчеркивают авторы обращения.
В заявлении отмечают, что Украина — миролюбивая страна, которая только расцветает, когда живет в мире с соседями. :
«Когда играет музыка или демонстрируется фильм, свою картину рисует художник — грохот орудий не может подходить такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музее, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе. В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать нужно немедленно».
Обращение подписали 40 известных деятелей искусства и ученых, в частности министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, писатели Андрей Курков, Ирэна Карпа, Сергей Жадан, режиссеры Олег Сенцов, Сергей Лозница, Марина Эр Горбач, Андрей Жолдак, Влад Троицкий, певцы Олег Скрипка, Наталья Жижченко, Екатерина Павленко, пианист Олег Ботвинов, дирижер Андрей Юркевич, художник Иван Марчук, историки Ярослав Грицак, Сергей Плохой и т.д.
Напомним, на фоне тревожных новостей о возможном нападении России на Украину Министр обороны Украины и Главнокомандующий ВСУ также выступили с заявлением.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»