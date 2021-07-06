Известные блогеры изучат достопримечательности Башкирии
В Уфу приехали блогеры, чтобы рассказать о Башкортостане в Instagram. Так стартовал проект «Путешествуем по России». Несколько дней участники группы будут рассказывать о нашем регионе в соцсетях, каждый на свою аудиторию. О плюсах и минусах внутреннего туризма и даже переезда в республику. Как встретили популярных пользователей интернета в Уфе?
Это утро у блогеров началось не с чашки кофе, а с чак-чака. В Башкортостане встретили национальным блюдом и кураем. С живой музыкой вместо радио доехали до отеля.
Экскурсия по республике началась с Монумента дружбы. На ходу – урок истории. И тут же вопросы для тех, кто подготовился накануне. А кто-то и вовсе изучал культуру Башкортостана в школе. Среди блогеров есть и наша землячка.
Я сама из Туймазов. Как-то на уроках это усваивается не так, как на экскурсии. Я удивилась, как Уфа стала Уфой.
Вероника Николаева
Пока экскурсовод рассказывает очередную занимательную историю, блогеры погружены в телефоны. Не потому что заскучали, тут же они делятся впечатлениями в соцсетях. Вот только сделать это оказалось не так просто. Один из членов группы, человек, который живёт интернетом, остался без связи. Мобильный оператор Теле2 в Уфе перестал работать.
Работа полностью удаленно. Хотелось бы, чтобы в России всегда был доступ в интернет.
Илья Варлахов
Блог-тур по Башкортостану – это часть проекта «Путешествуем по России» о развитии внутреннего туризма. В этом году участвуют шесть регионов. Первой вместе с Санкт-Петербургом стартовала наша республика.
Среди этих блогеров есть и люди, которые ведут собственные проекты. Они будут в рамках этих проектов свою позицию высказывать. Уже задавали вопрос про профтуры, например, специальные туры, которые могли бы быть посвящена рок-музыкантам Уфы.
Эльвира Аиткулова, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
Обсудили не только туристические маршруты, но и перспективы для переезда в регион.
Традиции, к сожалению, потеряны. Люди сейчас думают о деньгах, власти. Не хватает человечности. Вы совсем другие, это было понятно с первой встречи.
Лина Пелих
Здесь придумали такую фишку, что лучшим выпускникам при поступлении в местные вузы будут выделять деньги. Все умные люди хотят переехать туда, где больше развития. Но, если человек останется здесь, пусть изначально из-за денег, он потом найдет много интересного в том месте, где родился.
Татьяна Тазеева-Гриценко