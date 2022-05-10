из-за войны в Украине могла возрасти смертность дельфинов в Черном море
С конца февраля в Турции зафиксировали рост смертности среди дельфинов в Черном море. Одной из возможных причин может быть шумовое загрязнение, вызванное боевыми действиями, сообщает The Guardian со ссылкой на ученых.
В конце марта Турецкий фонд исследования морских проблем (TUDAV) насчитал более 80 погибших дельфинов на берегу Черного моря. Предварительное расследование показало, что по меньшей мере половина животных погибла из-за попадания в рыболовные сети.
В то же время ученые не могли понять причины гибели остальных дельфинов: на их теле не было следов повреждений от сетей или огнестрельных ранений.
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"Одна из причин, что приходит в голову, — акустическая травма. Мы не имеем доказательств того, какое влияние низкочастотные сонарыСредства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения. имеют на Черное море, потому что никогда не видели такого скопления кораблей и такого роста шума в течение длительного времени", — комментирует представитель TUDAV Байрам Озтюрк. Он объясняет, что морские животные, как и сонары, использующие звук для общения и ориентировки в пространстве. Поэтому шумовое загрязнение моря может иметь для них серьезные, если не смертельные последствия. Ученый добавляет, что подтвердить эту гипотезу не позволяет отсутствие механизмов защиты морских животных в условиях войны. В частности, утверждает Озтюрк, ученые не могут проверить, как часто российские военные корабли используют сонар. Опрошенные The Guardian ученые добавляют, что отсутствие исчерпывающей информации также не позволяет определить вред боевых действий в Черном море для других животных — например морских свиней, мигрирующих из Черного в Азовское море, а также перелетных птиц.
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