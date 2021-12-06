Из-за снегопада киевские улицы ночью убирали более 300 машин
В течение ночи работало 309 единиц спецтехники. Фото: КГГА
В ночь на 6 декабря коммунальщики работали в усиленном режиме и обрабатывали дороги противогололедными средствами.
С вечера 5 декабря в Киеве начал падать снег. Еще до начала осадков «Киевавтодора» выехала на выходные позиции в город. Это позволило оперативно начать обработку противогололедными средствами и уборку снега.
Всего ночью работало 309 единиц спецтехники. Специальными средствами обрабатывали мосты. путепроводы, подъемы, спуски и тротуары. Привлекли также ручную уборку — коммунальщики расчищали снег на остановках, узких тротуарах, лестницах подземных и надземных переходов.
К уборке привлекли также почти 2
Ситуация на дорогах столицы ночью 6 декабря
В ночную смену привлекали 195 дорожных работников в составе 34 бригад по ручной уборке.
По прогнозам синопты в городе обещают снегопады. Дорожная служба готова к сложным метеоусловиям. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств. В городе убеждают: этого достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем и вовремя расчищать заснеженные дороги столицы.
Жители столицы могут следить за уборкой снега с помощью онлайн-карты. Благодаря установленным GPS-трекерам на технике и автоматизированной системе вся важная информация о местонахождении и виде техники доступна в одном месте.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»