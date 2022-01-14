Из-за шторма в Киеве приспустили самый большой флаг Украины
Шквальный ветер может повредить полотнище. Фото: Борис Корпусенко
Сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке в стране приспустили из-за ухудшения погодных условий.
Ведь сегодня, 14 января, в Киеве ожидается сильная буря. Днем будет дуть северо-западный ветер с порывами 25 метров в секунду. В Укргидрометцентре предупредили о II уровне опасности, оранжевом. Мощный ветер не будет утихать в Киеве и в субботу, 15 января. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
По словам заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа, шквальный ветер может значительно повредить полотнище флага.
«После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно — 17 января»,— сказал он.
Высший в Украине флагшток высотой 90 метров и весом 32 тонны установили в 2020 году на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины». Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»