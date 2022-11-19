Из-за ракетных обстрелов Запорожья поврежден объект инфраструктуры, под завалами могут быть люди
За прошедшие сутки враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных по украинским городам и селам.
Фото: В.Резниченко/Facebook A A+ A++
Событие:Вчера поздно вечером российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. В областном центре частично пропало отопление. На месте прилетов возник сильный пожар.
Детали и комментарии: Как сообщил в социальных сетях глава Запорожской ОВА Александр Старух, поврежден объект промышленной инфраструктуры Секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что зафиксировано пять прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар.
«Прямо сейчас под завалами могут находиться люди. Обычные мирные люди, просто находившиеся в то время на работе и не представлявшие абсолютно никакой угрозы для кремлевских прихвостней», – отметил Куртев и добавил, что из-за вражеской атаки половина одного из районов областного центра осталась без теплоснабжения. К тому же в результате обстрелов снова пострадали жилые дома мирных жителей. В настоящее время масштабы повреждений устанавливаются.
Вчера рашисты также обстреляли из реактивных систем залпового огня акваторию на территории Очаковской общины Николаевщины. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Ночью от вражеских обстрелов содрогалась Днепропетровщина. Оккупанты огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии накрыли три общины Никопольского района: Никопольское, Марганецкое и Мировское. На мирные города и села направили более 60 снарядов.
«Поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Люди целые», – прокомментировал председатель ОВА Валентин Резниченко.
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Враг из минометов, танков и артиллерии вел обстрел населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией столкновения и границей с РФ.
«В Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске – частично разрушены жилые и хозяйственные здания. написал в Facebook глава ОВА Олег Синегубов.
За минувшие сутки от вражеских обстрелов в Торске на Донбассе погиб один гражданский. Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного 1 гражданского, погибшего во время оккупации, – в Крымке. Еще три человека в области получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
По информации Генштаба ВСУ, в течение суток враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским селам и городам. оккупанты целились в объекты критической инфраструктуры и жилья гражданского населения.