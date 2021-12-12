Из-за повреждения водопровода на бульваре Шевченко перекрыли движение в направлении улицы Крещатик
Из-за аварии образовался провал асфальтного покрытия. Фото: КГГА Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет. Движение всеми полосами бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто.
Ежедневно о чрезвычайной ситуации сообщили журналисты PavlovskyNEWS и выложили на своем ютуб-канале видео.
«В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабки начал проваливаться асфальт на проезжей части. Некоторые водители не успевали отреагировать на появление ямы, въезжали в нее и повреждали автомобили. Почти сразу прохожие установили ограничения для проезда в виде жестяного мусорного бака и деревянной конструкции», — отметили под видео.
Работники дорожной службы огородили место провала — специалисты ЧАО «АК«Киеводоканал» уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируют к утру понедельника.
В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта.
Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17¦организовано в ул. Терещинковской.
Движение автобусов № 24, 118 организовано через ул. Пушкинскую— Прорезную.
Движение автобусов № 114 в направлении ул. Милославская организована через ул. Леонтовича — Владимирскую — Софиевскую.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»