Из-за повреждения водопровода на бульваре Шевченко перекрыли движение в направлении улицы Крещатик

magictr | 12.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Из-за аварии образовался провал асфальтного покрытия. Фото: КГГА Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет. Движение всеми полосами бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто.

Ежедневно о чрезвычайной ситуации сообщили журналисты PavlovskyNEWS и выложили на своем ютуб-канале видео.

«В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабки начал проваливаться асфальт на проезжей части. Некоторые водители не успевали отреагировать на появление ямы, въезжали в нее и повреждали автомобили. Почти сразу прохожие установили ограничения для проезда в виде жестяного мусорного бака и деревянной конструкции», — отметили под видео.

Работники дорожной службы огородили место провала — специалисты ЧАО «АК«Киеводоканал» уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируют к утру понедельника.

В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта.

Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17¦организовано в ул. Терещинковской.

Движение автобусов № 24, 118 организовано через ул. Пушкинскую— Прорезную.

Движение автобусов № 114 в направлении ул. Милославская организована через ул. Леонтовича — Владимирскую — Софиевскую.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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