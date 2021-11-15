Из-за пожара в столичной многоэтажке эвакуировали людей
Через дым спасателям пришлось работать в кислородных масках. Фото: скриншот с видео
Столичные спасатели потушили пожар в 23-этажном жилом доме на Приорке.
Событие произошло в воскресенье вечером, 14 ноября. Загорелась квартира на последнем этаже многоэтажки на улице Макеевская, 8, что в Оболонском районе. На место происшествия прибыли спасатели Главного управления ГСЧС в Киеве и Киевской службы спасения (КАРС).
Из-за густого дыма спасателям пришлось работать в кислородных масках. Чрезвычайники рассказали, что все эвакуационные выходы в доме были закрыты, однако огнеборцам удалось вывести на свежий воздух 10 жителей.
Видео с кадрами ликвидации пожара
Кроме того, из-за закрытого шлагбаума пожарные машины не могли ближе подъехать к месту происшествия. Спасатели вынуждены были бежать в подъезд. Из-за этого огнеборцы потеряли важные минуты. В течение получаса спасатели потушили пожар, охвативший площадь в 15 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Причины возгорания будет устанавливать следствие, впрочем, как и обстоятельства пожара на Андреевском спуске, который также произошел в минувшее воскресенье. Там горела крыша двухэтажного здания ресторана «Гнездо».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»