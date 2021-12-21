Из-за пожара в котельной столичного спортклуба эвакуировали 20 человек
На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Столичные огнеборцы потушили пожар в котельном спортклубе «Ducks Arena», расположенном возле Дарницкого моста.
При тушении огня из помещения вывели на улицу 20 Сообщение о пожаре на улице Баренбойма, 11, что в Голосеевском районе, поступило спасателям сегодня, 21 декабря в 16:38.
Как оказалось, горело одноэтажное здание котельной спортивного батутного зала. Пожарные полностью потушили пожар в 17:25. На место происшествия выезжали три спецмашины и 15 спасателей. Причина возникновения пожара устанавливается.
Также сегодня, 21 декабря, огнеборцам пришлось тушить балкон одной из квартир на Троещине. Предварительно причиной пожара стал удлинитель для гирлянды, который, вероятно, не выдержал нагрузки и загорелся. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»