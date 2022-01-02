Из-за пожара на Лесном массиве эвакуировали людей
Горела квартира на улице Матеюка, 9. Фото: ГУ ДСНС в Киеве
Столичные спасатели во время тушения пожара в квартире вывели на улицу 13 жителей девятиэтажки.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 1 января в 21:07. Горела квартира на пятом этаже на улице Матеюка, 9, что в Деснянском районе. Менее чем за полчаса спасатели полностью потушили пожар.
Впрочем, огонь, успел повредить мебель и одежду, а также закоптить стены, потолок квартиры и общего коридора. Причина возникновения пожара устанавливается.
В ту же субботу, 1 января, во время тушения огня в частном доме на улице Елизаветы Чавдар, что на Осокорках, чрезвычайники нашли труп женщины в постели. А в новогоднюю ночь на Минском проспекте сгорел киоск на остановке общественного транспорта.
Спасатели, которые с 31 декабря по 4 января работают в усиленном режиме, обращаются к киевлянам и всем праздникам. пренебрегать правилами пожарной безопасности.
Ведь статистика пожаров за 31 декабря, к сожалению, очень печальная. Так, накануне Нового года в Украине возникли 125 возгораний в жилом секторе. В этих пожарах погибли 12 человек, еще четыре человека госпитализированы в больницу.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»