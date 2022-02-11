Из-за митинга в поддержку Порошенко на Соломенской площади ограничили движение

magictr | 11.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Через ;поддержку Порошенко на Соломской площади ограничили движение

На Соломенской площади собрались сторонники Петра Порошенко. Фото: «Европейская солидарность»

Патрульные полицейские предупредили водителей об ограничении движения из-за митинга возле Киевского апелляционного суда.

Там собрались сторонники пятого президента Украины (2014-2019 гг.), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Активисты требуют от власти «немедленно прекратить политически мотивированное преследование патриотов и практику выборочного правосудия в Украине».

В настоящее время в Киевском апелляционном суде сторона обвинения обжалует меру пресечения бывшему главе государства, избранному Печерским. Тогда суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила избрать для Петра Порошенко содержание под стражей с альтернативой залогу в один миллиард гривен. Пятый президент Украины был отпущен под личное обязательство.

Пока длится судебное заседание, патрульные сообщают об ограничении движения транспорта на:

  • улицы Соломенской (от Соломенской площади до улицы Генерала Шаповала);
  • площади Соломенской (от Воздухофлотского проспекта до улицы Соломенской и до улицы Василия Липковского).

Из-за митинга на поддержку Порошенко на  /p>Водителей просят выбрать другие маршруты </p> <p>Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.</p> <p>Коллегия судей сегодня, 11 февраля, кроме апелляции прокуратуры, рассмотрит и жалобу защиты Петра Порошенко, адвокат которого Илья Новиков считает, что «любая мера пресечения не является законной, потому что подозрение не обосновано». Пятому президенту Украины инкриминируют государственную измену и финансирование терроризма.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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