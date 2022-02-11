Из-за митинга в поддержку Порошенко на Соломенской площади ограничили движение
На Соломенской площади собрались сторонники Петра Порошенко. Фото: «Европейская солидарность»
Патрульные полицейские предупредили водителей об ограничении движения из-за митинга возле Киевского апелляционного суда.
Там собрались сторонники пятого президента Украины (2014-2019 гг.), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Активисты требуют от власти «немедленно прекратить политически мотивированное преследование патриотов и практику выборочного правосудия в Украине».
В настоящее время в Киевском апелляционном суде сторона обвинения обжалует меру пресечения бывшему главе государства, избранному Печерским. Тогда суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила избрать для Петра Порошенко содержание под стражей с альтернативой залогу в один миллиард гривен. Пятый президент Украины был отпущен под личное обязательство.
Пока длится судебное заседание, патрульные сообщают об ограничении движения транспорта на:
- улицы Соломенской (от Соломенской площади до улицы Генерала Шаповала);
- площади Соломенской (от Воздухофлотского проспекта до улицы Соломенской и до улицы Василия Липковского).