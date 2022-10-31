Из украинских портов вышли 12 судов с продовольствием. Несмотря на отказ России от «зернового соглашения»
Движение кораблей гуманитарным коридором согласовали ООН и Турция.
Фото из сообщения Администрации морских портов Украины в Facebook A A+ A++
Событие: ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября в рамках «зернового соглашения». Из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» сегодня вышли 12 судов с 355 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них — балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН, сообщает Мининфраструктуры в Facebook.
Подробности и комментарии: Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации «зерновой инициативы». 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители РФ были проинформированы», — отметили в Мининфраструктуре. Кроме того, разрешен проход в украинские порты под загрузку 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.
Напомним, 29 октября Россия заявила о своем выходе из «зернового соглашения» якобы из-за «атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью БПЛА». В ответ на эти обвинения Министерство инфраструктуры Украины еще раз подчеркнуло, что «Инициатива безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов» несет исключительно гуманитарный характер. «Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания «Инициативы»), 23 сентября на порт «Одесса», а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру. августа, с момента выхода из украинского порта «Одесса» первого судна и по сей день нам удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн в страны Африки и Азии.В рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН в страны находящихся на грани голода было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы», — заметило ведомство. Там подчеркнули, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
читайте также: В Кремле хотят переговоров с Западом. Но диктуют свои условия Россия блокирует работу «зернового коридора», поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet. Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для проведения переговоров по возобновлению «зернового соглашения». «Хотя Россия сомневается в этом вопросе, потому что такие же возможности для нее не предусмотрены, мы будем решительно продолжать наши усилия служить человечеству», — заявил президент Турции.