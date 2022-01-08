Из торговых центров столицы снова эвакуируют людей

magictr | 08.01.2022 | Новости | Комментариев нет

З&торговых центров столицы снова людей

За неправдивое сообщение о минировании грозит до 6 лет заключения. Фото из открытых источников

В Киеве неизвестные «заминировали» все торгово-развлекательные центры столицы.

Соответствующее сообщение поступило на электронную почту столичной полиции. Поэтому правоохранители вынуждены снова проверять информацию. В ТРЦ работают сотрудники взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Посетителей эвакуировали.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщали о «заминировании» ТРЦ Retroville на Виноградаре и «Глобус» на Майдане Незалежности.

Это уже не первое «минирование» в новом году. 5 января правоохранители безрезультатно искали взрывчатку в торгово-развлекательных центрах в Деснянском, Днепровском и Подольском районах.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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