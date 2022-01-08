Из торговых центров столицы снова эвакуируют людей
За неправдивое сообщение о минировании грозит до 6 лет заключения. Фото из открытых источников
В Киеве неизвестные «заминировали» все торгово-развлекательные центры столицы.
Соответствующее сообщение поступило на электронную почту столичной полиции. Поэтому правоохранители вынуждены снова проверять информацию. В ТРЦ работают сотрудники взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Посетителей эвакуировали.
Ранее в соцсетях очевидцы сообщали о «заминировании» ТРЦ Retroville на Виноградаре и «Глобус» на Майдане Незалежности.
Это уже не первое «минирование» в новом году. 5 января правоохранители безрезультатно искали взрывчатку в торгово-развлекательных центрах в Деснянском, Днепровском и Подольском районах.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»