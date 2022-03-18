Из столицы к западной границе Украины удалось эвакуировать более 700 людей с инвалидностью,— Петровская
В городе ежедневно принимаем тонны гуманитарной помощи. Фото: сайт Киевсовета
Также ежедневно в городе принимают тонны гуманитарной помощи от друзей и партнеров из Ужгорода, Львова и стран Европы.
По словамсловами Леси Петровской,< /strong>совместно с Правительственной уполномоченной по правам лиц с инвалидностью Татьяной Баранцевой наладили логистические пути для транспортных перевозок. Благодаря командной координации действий и объединению усилий с волонтерами из столицы удалось эвакуировать более 700 людей с инвалидностью к западной границе Украины.
«Помогаем эвакуировать людей с инвалидностью в западные области Украины. Также ежедневно принимаем тонны гуманитарной помощи от наших друзей и партнеров из Ужгорода, Львова и стран Европы, — отметила Леся Петровская. Встречаемся с киевлянами, нуждающимися в постоянной помощи и доставляем им продуктовые наборы все необходимое. Более 100 семей уже получили такую помощь. Мы сотрудничаем с ответственным киевским бизнесом, который бесплатно предоставляет горячие обеды для жителей. Взрослым и детям с инвалидностью, которые находятся в укрытиях, вместе с волонтерами постоянно доставляем горячее питание.
Также регулярно посещаем людей с инвалидностью, которые находятся в помещении Центрального вокзала и максимально оперативно обеспечиваем их всем необходимым. Каждый из нас задействует свои ресурсы для того, чтобы усилить работу и оперативно оказать помощь всем нуждающимся».
Уполномоченная Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью добавила, что в сотрудничестве с бизнесом также помогают людям с нарушениями слуха и доставляют им батарейки для слуховых аппаратов.
Напомним, по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко в столице функционирует Гуманитарный штаб, волонтеры ежедневно доставляют продукты первой необходимости жителям
С начала войны в страны Европы эвакуировали более 6 тысяч киевлян из малозащищенных. Специальные эвакуационные рейсы организовали городские власти совместно с «Укрзализныцей» и Центром взаимопомощи «Спасем Украину».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»