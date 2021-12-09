Из столичного парка похитили рекордное количество растений
Участки голой почвы, где росли кусты. Фото КП УЗН Святошинского района
Воры обокрали парк «Интернациональный» в Святошинском районе.
Из клумб выкопали и вынесли рекордное количество растений: 56 кустов.
Заметили следы вандалов, перекопанный грунт и голые участки работники районного зеленстроя при обследовании балансовых территорий в парке «Интернациональный». На месте, где раньше росли зеленые кусты, остались сами ямки. Из клумб были похищены самшит, можжевельник, сосна горная, туя западная и хостая. Всего 56 кустов.
Зеленовцы столицы всегда тяжело переживают факты вандализма и краж, и уже обратились в полицию, чтобы нашли воров.
В Святошинском КП УЗН говорят, что такое отношение к скверов, к растениям, которые были взорваны для их озеленения и уюта, возмущают. Они просят киевлян сообщать полицию, если стали свидетелями похищения растений.
Между тем на Оболони строят новый парк. Создание парка у озера Иорданское в Оболонском районе идет быстрыми темпами. В этом году продвигаются работы первой очереди — вдоль берега озера по улице Иорданской.