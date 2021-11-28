Из столичного кинотеатра «Братислава» планируют сделать артцентр

magictr | 28.11.2021 | Новости | Комментариев нет

З столичного кинотеатра «Братислава&raquo

Здание кинотеатра функционирует больше как артцентр. Фото из сети интернет

Представители общественности и местных властей обсудили обновление культурного пространства в помещении бывшего кинотеатра «Братислава» по адресу улица Александра Архипенко, 5.

45 лет назад на Оболони открыли кинотеатр «Братислава» с двумя залами. На кинопоказы ходили студенческими курсами, большими семьями и на свидание. В 1990-х «Братислава» начала приходить в упадок, впрочем, кинотеатр проработал до 2013 года. Потом здание стояло закрытым, на его месте предлагали сделать торговый центр или жилой дом. Благодаря активной общине помещение удалось сохранить.

Сегодня здание больше не функционирует как кинотеатр, вывеска на входе отмечает, что здесь артцентр.

З&столичного кинотеатра «Братислава» </p> <p>Артцентр «Братислава»</p> <p>Несмотря на отсутствие ремонта, необходимого инвентаря и отопления, в помещении занимаются двадцать различных художественных коллективов: от церковного хора до цирка, выступающего за границей.</p> <p>26 ноября прошло публичное обсуждение стратегии дальнейшего развития «Братиславы», к которому присоединились представители столичной власти, сообщества, которое занимается бывшим кинотеатром, и руководители творческих коллективов.</p> <p><img class=

Яна Баринова<—> клиентоориентированный орган власти, поэтому в диалоге с общественностью пытаемся найти концепцию, которая будет ожидаемой и полезной людям, которые здесь живут и хотят пользоваться этим пространством, — отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.—— Сегодня важно предоставить общине интересную и нужную концепцию, чтобы перейти к активным действиям».

З столичного кинотеатра «Братислава» планируют сделать артцентр

Константин Богатов Оболони акцентировал и заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Константин Богатов. Он в последние годы занимался состоянием «Братиславы» и инициировал ремонт кинозалов. В день обсуждения продемонстрировал визуализацию видения будущего «Братиславы» — внешний вид обновленного кинотеатра, многофункциональные залы и небольшой кинозал на крыше.

Руководители творческих коллективов, работающих в стенах «Братиславы», поделились первоочередными потребностями. Нужно включить в помещении отопление, поскольку заниматься в холодном помещении — опасно как взрослым, так и детям. Для учащихся с инвалидностью необходимо установить пандусы и обустроить инклюзивные туалеты. Также представители кружков попросили инвентарь для тренировок, а среди важных шагов для развития назвали ремонт в большом зале, чтобы организовывать спектакли или праздничные концерты.

З столичного кинотеатра «Братислава» планируют сделать </p> <p>Марина Вильк</p> <p><strong>Марина Вильк, главный администратор кинотеатра «Братислава»</strong>, рассказала, что видит артпространство инклюзивным и многофункциональным. Каждый зал центра может использоваться в соответствии с запросами студий и быть доступным для людей с любыми потребностями.</p> <p>«Важно, чтобы культура была доступна для всех, поэтому одна из основных целей — сделать культурный центр эффективной точкой пересечения культуры, общины и государственных институтов», — прокомментировала Марина Вильк.</p> <p>При обсуждении концепции и стратегии развития администратор кинотеатра отметила, что для обновления «Братиславы» необходимо:</p> <ul> <li>разработать и утвердить концепцию развития артцентра;</li> <li>ревитализировать помещение в соответствии с этой концепцией;</li> <li>разработать и внедрить структуру менеджмента;</li> <li>установить партнерские отношения с международными культурными организациями.</li> </ul> <p>После обсуждения Яна Баринова резюмировала, что следует инициировать отделение «Братиславы» от КП «Киевкинофильм» и подчинить Департаменту культуры КГГА. Таким образом, власти города смогут помочь культурному пространству с созданием надлежащих условий для занятий творческих коллективов.</p> <p>Летом этого года в Киеве приступили к реконструкции кинотеатра. На реконструкцию из бюджета города выделили 7 млн ​​грн.</p> <p><strong>Даша ГРИШИНА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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