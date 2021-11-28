Из столичного кинотеатра «Братислава» планируют сделать артцентр
Здание кинотеатра функционирует больше как артцентр. Фото из сети интернет
Представители общественности и местных властей обсудили обновление культурного пространства в помещении бывшего кинотеатра «Братислава» по адресу улица Александра Архипенко, 5.
45 лет назад на Оболони открыли кинотеатр «Братислава» с двумя залами. На кинопоказы ходили студенческими курсами, большими семьями и на свидание. В 1990-х «Братислава» начала приходить в упадок, впрочем, кинотеатр проработал до 2013 года. Потом здание стояло закрытым, на его месте предлагали сделать торговый центр или жилой дом. Благодаря активной общине помещение удалось сохранить.
Сегодня здание больше не функционирует как кинотеатр, вывеска на входе отмечает, что здесь артцентр.
Яна Баринова<—> клиентоориентированный орган власти, поэтому в диалоге с общественностью пытаемся найти концепцию, которая будет ожидаемой и полезной людям, которые здесь живут и хотят пользоваться этим пространством, — отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.—— Сегодня важно предоставить общине интересную и нужную концепцию, чтобы перейти к активным действиям».
Константин Богатов Оболони акцентировал и заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Константин Богатов. Он в последние годы занимался состоянием «Братиславы» и инициировал ремонт кинозалов. В день обсуждения продемонстрировал визуализацию видения будущего «Братиславы» — внешний вид обновленного кинотеатра, многофункциональные залы и небольшой кинозал на крыше.
Руководители творческих коллективов, работающих в стенах «Братиславы», поделились первоочередными потребностями. Нужно включить в помещении отопление, поскольку заниматься в холодном помещении — опасно как взрослым, так и детям. Для учащихся с инвалидностью необходимо установить пандусы и обустроить инклюзивные туалеты. Также представители кружков попросили инвентарь для тренировок, а среди важных шагов для развития назвали ремонт в большом зале, чтобы организовывать спектакли или праздничные концерты.