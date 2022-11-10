Из-под развалин вытащили около 50 погибших. Украинские защитники разгромили штаб России в Красном Маяке, а также колонны кафиров в Олешках и близ Каховской ГЭС
Потери российской армии на войне достигли почти 79 тысяч человек. Американский генерал говорит о 100 тысячах «убитых и раненых»
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram сообщило об ударе по вражескому штабу в поселке Червоный Маяк на Херсонщине.Подробности и комментарии: «Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших», — сообщили в СтратКоме. — Уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, враг оттащил, но не очень далеко. Поэтому у кафиров есть два варианта, или ждать второго отделения файершоу, или как можно быстрее выполнять приказ Суровикина на «маневр войск».
В ночь с 9 на 10 ноября были слышны мощные взрывы и в разных населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области. Захватчики пытались во тьме переправлять через реку свои военные «караваны», но русская хитрость не сработала. О громких «хлопках» с детонацией в районе Антоновского моста и Олешек, которые местные жители слышали около полуночи, сообщают херсонские телеграмм-каналы. Подробности «прилета» приводит херсонский журналист Константин Рыженко. По его информации, оккупанты отключили любую интернет-связь в городе (как проводную, так и мобильную). В это же время русские войска начали опрокидывать технику и личный состав по Антоновскому мосту, после чего их догнал HIMARS. Приблизительно в то же время, как информирует канал «Николаевский Ванек», сотрудничающий с Силами обороны на юге, произошел «прилет» по еще одной российской колонне в районе плотины Каховской ГЭС, сопровождавшийся масштабной детонацией.
В целом, как заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, более 100 000 российских солдат были убиты или ранены во время войны в Украине. Его заявление обнародовало CNN. «Вы видите, что более 100 000 убитых и раненых русских солдат. То же самое, вероятно, и на украинской стороне», — сказал Марк Милли. Выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, он назвал вторжение России в Украину «огромной стратегической ошибкой», за которую страна будет расплачиваться «годами, годами и годами». По его словам, начавшаяся в конце февраля война привела к огромному количеству человеческих страданий, включая 15-30 миллионов беженцев и примерно 40 000 невинно убитых украинских граждан. Reuters отмечает, что оценки генерала относительно смерти гражданских не могут быть независимо подтверждены, ведь в оккупированном Мариуполе, по оценкам украинских властей, могли погибнуть около 80 тысяч человек. По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 10 Ноябрь общие потери России составили около 78 690 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 740 кафиров, а наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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Другие потери:
— танков — 2804 (+3 по сравнению с предыдущими сутками),
— боевых бронированных машин — 5682 (+16),
— артиллерийских систем — 1805 (+3),
— реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 393,
— средств ПВО — 205,
— самолетов — 278,
— вертолетов — 260,
— беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1499 (+16),
— крылатых ракет — 399,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15),
— специальной техники — 159.
По данным Генштаба ВСУ, Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.