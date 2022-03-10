Из Киева за две недели войны уехала почти половина жителей, — Виталий Кличко
Виталий Кличко
Однако, город стал как крепость, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко «Ключевая цель россиян — это захватить Киев… окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом наступать и свергнуть власть. Планы их не воплощаются в жизнь, благодаря нашим ребятам. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут ожесточенные бои — наши ребята срывают все планы окружить Киев. По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть менее 2 миллионов жителей сейчас находится в Киеве. Однако, Киев сейчас превратился в крепость»,— заявил Виталий Кличко.
Кличко отметил, что к территориальной обороне присоединяются и музыканты, и актеры — люди разных профессий.
Киев поддерживает весь цивилизованный мир. Так, только в Германии, после обращения братьев-Кличко за несколько дней удалось собрать более 100 миллионов евро.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»