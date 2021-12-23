Из Киева в Васильков запустили скоростную электричку
Из Киева в Васильков запустили скоростную электричку. Фото: Александр Кофе
Доехать из столицы до пригорода можно за 40 минут.
Для того, чтобы жителям Василькова было удобнее и быстрее добраться на работу, запустили скоростную электричку.
«Уже на следующей неделе начнется регулярное движение электропоездов сообщением Киев-Васильков-2, благодаря которому более десяти тысяч жителей этого города будут иметь возможность без автомобиля и маршруток быстро доезжать до центра столицы»,— написал Александр Кава в Facebook.
По словам заместителя министра финансов Украины, это новый маршрут пригородного сообщения в Киеве за последние десятилетия. Кстати, Васильков находится в 37 километрах от Киева. На машине из центра столицы можно добраться туда примерно за 1 час 36 минут, а с учетом заторов— почти 2 часа. то, что из столицы планируют запустить дополнительные поезда на Западную Украину.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»