Из Киева в третий раз эвакуировали детей с инвалидностью

magictr | 11.03.2022 | Новости | Комментариев нет

З Киева третий раз

Мать с ребенком во время эвакуации. Фото: фейсбук Марины Хонды

Деток и их опекунов перевозят в польский город Хелм.

В столице продолжают эвакуировать детей с инвалидностью. За две недели войны уже успешно перевезли более тысячи детей и их родителей.

Марина Хонда, замглавы КГГА, которая занимается социальной сферой Киева, рассказала, что 8 и 9 марта с Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали почти 1200 детей и их опекунов в польский Хелм. семьи.

«Я благодарна польской стороне за их готовность принимать наших беженцев на время войны. Также спасибо Укрзализныця за содействие в организации этих специальных эвакуационных рейсов» — прокомментировала Марина Хонда. . Второй — многодетным семьям

Эвакуация стала возможной благодаря сотрудничеству многих служб и организаций: Укрзализныци, Центра взаимопомощи «Спасем Украину», Киевпасстранса, Службы по делам детей и семьи КГГА, Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью, Киевского городского центра социальных служб, Николая Куле.

Для тех, кто хочет уехать с ребенком с инвалидностью — необходимо подать заявку на Telegram или Viber по номеру телефона +380999739327 в которой четко указать следующую информацию:

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  • ФИО законного представителя, который будет сопровождать ребенка
  • Контактный телефон
  • Адрес пребывания
  • Количество детей и их возраст

    • < li>Группа инвалидности и мобильность ребенка

  • Особые нужды при транспортировке, в том числе медицинские
  • Необходима транспортировка до вокзала?

Важно: эвакуация из Киева рейсами, организованными городскими властями, происходит для киевлян. Для тех, кто находится в других городах, просят обращаться в органы местного самоуправления или следить за расписаниями Укрзализныци, которая сейчас осуществляет ряд эвакуационных рейсов из разных городов Украины.

Даша ГРИШИНА, « Вечерний Киев»

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