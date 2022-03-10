Из Киева в третий раз эвакуировали детей с инвалидностью
Мать с ребенком во время эвакуации. Фото: фейсбук Марины Хонды
Деток и их опекунов перевозят в польский город Хелм.
В столице продолжают эвакуировать детей с инвалидностью. За две недели войны уже успешно перевезли более тысячи детей и их родителей.
Марина Хонда, замглавы КГГА, которая занимается социальной сферой Киева, рассказала, что 8 и 9 марта с Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали почти 1200 детей и их опекунов в польский Хелм. семьи.
«Я благодарна польской стороне за их готовность принимать наших беженцев на время войны. Также спасибо Укрзализныця за содействие в организации этих специальных эвакуационных рейсов» — прокомментировала Марина Хонда. . Второй — многодетным семьям
Эвакуация стала возможной благодаря сотрудничеству многих служб и организаций: Укрзализныци, Центра взаимопомощи «Спасем Украину», Киевпасстранса, Службы по делам детей и семьи КГГА, Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью, Киевского городского центра социальных служб, Николая Куле.
Для тех, кто хочет уехать с ребенком с инвалидностью — необходимо подать заявку на Telegram или Viber по номеру телефона +380999739327 в которой четко указать следующую информацию:
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- ФИО законного представителя, который будет сопровождать ребенка
- Контактный телефон
- Адрес пребывания
- Количество детей и их возраст
- Особые нужды при транспортировке, в том числе медицинские
- Необходима транспортировка до вокзала?
< li>Группа инвалидности и мобильность ребенка
Важно: эвакуация из Киева рейсами, организованными городскими властями, происходит для киевлян. Для тех, кто находится в других городах, просят обращаться в органы местного самоуправления или следить за расписаниями Укрзализныци, которая сейчас осуществляет ряд эвакуационных рейсов из разных городов Украины.
Даша ГРИШИНА, « Вечерний Киев»