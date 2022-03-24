Из Киева в Европу городские власти эвакуировали еще 73 ребенка с инвалидностью
Очередная группа отправилась в Польшу и Германию. Фото: КГГА Очередным эвакуационным рейсом в европейские страны отправилось 120 человек, из которых 73 ребенка с инвалидностью. Эвакуацию этой группы организовала столичная власть в сотрудничестве с Союзом Самаритян Украины.
Всего с начала полномасштабного вторжения российских войск эвакуационными рейсами, организованными городскими властями, в Европу выехало более 6000 особий
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда провела очередную группу. Фото: КГГА
«Из них более 1200 человек — это дети с инвалидностью. Очередная группа отправилась в Польшу и Германию, где представители Союза Самаритян встретят вынужденных переселенцев и предоставят всю необходимую помощь и информацию», — отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Она также добавила, что городские власти продолжат изучение потребности, и при необходимости будут организованы новые эвакуационные рейсы в страны Европы.
Очередным эвакуационным рейсом в европейские страны отправилось 120 человек, из которых 73 ребенка с инвалидностью. Фото: КГГА
Очередным эвакуационным рейсом в европейские страны отправилось 120 человек, из которых 73 ребенка с инвалидностью. Фото: КГГА Киева в Европу городские власти эвакуировали еще 73 ребенка с инвалидностью» />
Очередным эвакуационным рейсом в европейские страны отправилось 120 человек, из которых 73 ребенка с. Фото: КГГА
Напомним, что специальными эвакуационными рейсами, организованными городскими властями совместно с «Укрзализныцей» и Центром взаимопомощи «Спасем Украину», в страны Европы эвакуировали более 6000 киевлян из малозащищенных слоев населения. почти 500 человек эвакуированы в рамках Австрийско-Немецкой эвакуационной миссии.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»