Из Киева в Чернигов и Нежин восстановили железнодорожное сообщение
Поезда запустили 16 апреля. Фото: Укрзализныця
С 16 апреля Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.
Чернигов был во вражеской блокаде более месяца и постоянно бомбился артиллерией врага
Постепенно восстанавливается железнодорожное сообщение с освобожденными от оккупации и блокады городами. Фото: Укрзализныця
В областной центр будет ездить региональный дизель-поезд №894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и будет прибывать в Чернигов в 19:20. Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.
На маршруте сначала будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже — современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.
«Постепенно восстанавливаем железнодорожное сообщение с освобожденными от оккупации и блокады городами. В частности, уже возобновили железнодорожное сообщение с Сумской областью, теперь на очереди Черниговская область. Восстановление миграции населения между городами означает, что наша экономика начинает работать, мы становимся сильнее», — отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.
Для возобновления движения к Чернигову железнодорожникам в сжатые сроки пришлось отремонтировать ряд инфраструктурных объектов, которые повредил враг. Фото: Укрзализныця
Для возобновления движения в Черниговские железнодорожники в сжатые сроки пришлось отремонтировать ряд инфраструктурных объектов, которые повредил враг. Это, в частности, почти 300 м путей, городов на станции Заворичи и на перегоне Липов Рог — Вертиевка, путепровод в Нежине. Также на направлении восстановлены устройства СЦБ и связи. На участке Бровары — Нежин — Чернигов восстановлена контактная сеть, на других участок работы еще продолжаются.
Кроме того, Укрзалізниця возобновила с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница— Нежин. Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться с Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться с Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин об 11:45 и 20:00 соответственно.
Также с 12 апреля были , Конотоп — Ворожба, Конотоп — Бахмач, Хутор Михайловский — Конотоп и Терещенская — Конотоп.
Недавно Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink. Эти системы железнодорожникам предоставила одна из крупнейших IT-компаний Украины N-iX.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»