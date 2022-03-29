Из Киева скоростными поездами больше всего людей эвакуировались во Львов
Во Львов выехали более 79 тысяч человек. Фото: Борис Корпусенко
С начала войны скоростными поездами Укрзализныця эвакуировала 168 тысяч человек.
За время войны скоростные поезда Интерсити+ совершили 169 рейсов и эвакуировали около 168 тысяч человек. Средняя населенность поездов составляла 994 пассажиров на рейс — это более 100% вместимости одного поезда.
«Мы максимально эффективно используем весь парк скоростных поездов для эвакуации жителей и гостей Украины. Я благодарен всем работникам депо, машинистам и стюардам, которые героически выполняют свою работу и, рискуя своей жизнью, помогают уехать из горячих точек мирному населению», — отметил директор филиала «Украинская железнодорожника скоростная компания» АО «Укрзалізниця» Андрей Уманец.
Да, в период с 24 февраля по 28 марта 2022 года скоростные поезда курсировали по маршрутам:
- Киев— Винница — эвакуировано 7500 человек.
- Киев — Тернополь — эвакуировано 4500 человек.
- Киев — Львов — эвакуировано 79449 человек.
- Харьков — Тернополь — эвакуировано 4500 человек.
- Харьков — Львов — эвакуировано 48817 лиц. — эвакуировано 20330 человек.
- Киев — Перемышль — эвакуировано 2879 человек.
Всего в перевозках в период войны уже было задействовано 88 машинистов и их.