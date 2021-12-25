Из дома лучше не выходить: в Киеве сегодня снег и сильный ветер

magictr | 25.12.2021 | Новости | Комментариев нет

З& лучше не выходить: в Киеве сегодня снег и сильный ветер

Такая погода не самая лучшая. Фото: из открытых источников

Синоптики предупредили, что до конца суток погодные условия будут соответствовать первому уровню опасности.

Сегодня, 25 декабря, в Киеве и области синоптики объявили штормовое предупреждение.

«В ближайшее время со сбережением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)»,— говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Спасатели призывают граждан: держаться как , линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

25 декабря почти всю территорию Украины охватит мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Поскольку в ближайшие несколько дней в столице ожидаются снегопады, поэтому город заранее подготовился к ухудшению погоды.

Специальную технику «Киев» на исходных позициях еще до начала осадков, чтобы оперативно приступить к обработке противогололедными средствами и уборке снега. >Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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