Из дома лучше не выходить: в Киеве сегодня снег и сильный ветер
Такая погода не самая лучшая. Фото: из открытых источников
Синоптики предупредили, что до конца суток погодные условия будут соответствовать первому уровню опасности.
Сегодня, 25 декабря, в Киеве и области синоптики объявили штормовое предупреждение.
«В ближайшее время со сбережением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)»,— говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Спасатели призывают граждан: держаться как , линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.
25 декабря почти всю территорию Украины охватит мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +3 градусов.
Поскольку в ближайшие несколько дней в столице ожидаются снегопады, поэтому город заранее подготовился к ухудшению погоды.
Специальную технику «Киев» на исходных позициях еще до начала осадков, чтобы оперативно приступить к обработке противогололедными средствами и уборке снега. >Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»