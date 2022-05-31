Ивано-Франковск. Местные жители и переселенцы объединились и плетут кикиморы для ВСУ
31.05.2022 | Социум | Комментариев нет|
Вес одного такого костюма — примерно 4,5 килограмма. “На конечном этапе изготовления девочки пришивают оберег», — говорит волонтерша. Местные жители и переселенцы объединились и плетут кикиморы для ВСУ. Ивано-Франковск. Местные жители и переселенцы объединились и плетут кикиморы для ВСУ» />
Фото из архива Людмилы Лучин Перед отправкой каждый костюм испытывают на удобство. A A+ A++