Ивано-Франковск. Местные жители и переселенцы объединились и плетут кикиморы для ВСУ

magictr | 31.05.2022 | Социум | Комментариев нет

Вес одного такого костюма — примерно 4,5 килограмма. “На конечном этапе изготовления девочки пришивают оберег», — говорит волонтерша. Местные жители и переселенцы объединились и плетут кикиморы для ВСУ. Ивано-Франковск. Местные жители и переселенцы объединились и плетут кикиморы для ВСУ» />

Фото из архива Людмилы Лучин Перед отправкой каждый костюм испытывают на удобство. A A+ A++

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