Иван Марчук открыл виртуальные выставки собственных картин

magictr | 09.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Иван Марчук открыл виртуальные выставки собственных картин

Три цикла произведений художника — «Взгляд в Безграничность», «Белая Планета І» и «Белая Планета ІІ» — стали доступны онлайн.

Художник делит свое творчество на 12 периодов, среди которых можно просмотреть онлайн три из «Белая планета 1», «Белая планета 2», «Взгляд в безграничность». Произведения каждого периода отличаются по стилю и малярной манере. Вместо обычного мазка Марчук изобрел способ нанесения на полотно тончайших струйок цвета, что создает удивительное кружево.

Иван Марчук открыл виртуальные выставки собственных картин

Циклы «Белая Планета І» и «Белая Планета ІІ»

Экспозиция «Взгляд в Беспредельность» является десятым циклом работ Марчука, который полностью отличается от девяти предыдущих. С ней автор впервые продемонстрировал свое творчество в необычной для себя абстрактной манере исполнения.

««Взгляд в Беспредельность» — один из последних циклов моего творчества. Абстрактный сюрреализм придаст настроению и фантазии каждому зрителю. Фантазируйте, мечтайте и будьте счастливы! , — указал Иван Марчук.

Иван Марчук открыл виртуальные выставки собственных картин

Цикл «Взгляд в Беспредельность»

Выставка «Взгляд в Беспредельность» доступна по ссылке. Два цикла произведений «Белая Планета І» и «Белая Планета ІІ» можно посмотреть здесь. Виртуальные экспозиции будут действовать до 2 марта.

Иван Марчук — самый титулованный художник Украины, лауреат Шевченковской премии.
Творческий багаж художника составляет около 5000 работ и более 200 выставок в по всему миру. По версии издания «Daily Telegraph» в 2007 году художника включили в сто самых выдающихся гениев современности.

В прошлом году Ивану Марчуку исполнилось 85 лет. По этому случаю киевляне имели возможность насладиться его творчеством в Музее истории Киева, где длилась юбилейная ретроспективная выставка художника «Я есть…».

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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