Иван Марчук открыл виртуальные выставки собственных картин
Три цикла произведений художника — «Взгляд в Безграничность», «Белая Планета І» и «Белая Планета ІІ» — стали доступны онлайн.
Художник делит свое творчество на 12 периодов, среди которых можно просмотреть онлайн три из «Белая планета 1», «Белая планета 2», «Взгляд в безграничность». Произведения каждого периода отличаются по стилю и малярной манере. Вместо обычного мазка Марчук изобрел способ нанесения на полотно тончайших струйок цвета, что создает удивительное кружево.
Циклы «Белая Планета І» и «Белая Планета ІІ»
Экспозиция «Взгляд в Беспредельность» является десятым циклом работ Марчука, который полностью отличается от девяти предыдущих. С ней автор впервые продемонстрировал свое творчество в необычной для себя абстрактной манере исполнения.
««Взгляд в Беспредельность» — один из последних циклов моего творчества. Абстрактный сюрреализм придаст настроению и фантазии каждому зрителю. Фантазируйте, мечтайте и будьте счастливы! , — указал Иван Марчук.
Цикл «Взгляд в Беспредельность»
Выставка «Взгляд в Беспредельность» доступна по ссылке. Два цикла произведений «Белая Планета І» и «Белая Планета ІІ» можно посмотреть здесь. Виртуальные экспозиции будут действовать до 2 марта.
Иван Марчук — самый титулованный художник Украины, лауреат Шевченковской премии.
Творческий багаж художника составляет около 5000 работ и более 200 выставок в по всему миру. По версии издания «Daily Telegraph» в 2007 году художника включили в сто самых выдающихся гениев современности.
В прошлом году Ивану Марчуку исполнилось 85 лет. По этому случаю киевляне имели возможность насладиться его творчеством в Музее истории Киева, где длилась юбилейная ретроспективная выставка художника «Я есть…».
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»
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