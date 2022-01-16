Итог года: в Деснянском районе высадили более миллиона растений
Район поделился статистикой озеленения. Фото: Деснянская РГА
В 2021 году на территории Деснянского района высадили свыше миллиона цветов, деревьев и кустов. . Также отремонтировали 5,2 га газонов.
Зеленые зоны стали более комфортными: коммунальщики отремонтировали 231 и установили 12 новых лав для отдыха, 17 урн в парках и скверах. Озеленители провели формовочную и санитарную обрезку 5978 деревьев, 35768 кустов; подкормили 9063 деревьев, 3596 кустов.
Сегодня на территории района находится 13 парков, 41 сквер, 11 озелененных территорий, 3 бульвара и 4 проспекты. мой парк» (ІІІ-я очередь); сквер имени Вячеслава Веремия; сквер возле кинотеатра «Киото», парк Муромец. В ходе работ высадили 170 деревьев, 3 тысячи 510 кустов и 6,43 газонов.
На днях из-за непогоды в столице пострадали и деревья. Сильные порывы ветра повалили 80 деревьев, еще 100 повреждены.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»