Итальянский режиссер пообщается с киевлянами после представления
Маттео Спиацци обсудит спектакль «Моменты» со зрителями. Фото: Анастасия Мантыч
После представления «Моменты» в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра пройдет встреча с Маттео Спиацци и актерами.
Обсуждение и обмен впечатлениями устроят в рамках Премьера спектакля «Моменты» состоялась 26 января 2021 года. Действие переносит в один офис, с 1969 по 2004 годы. Меняется времена, власть, и все это влияет на внешний вид и жизнь главных героев. pospilkuyetsja-znbspkijanami-pislja-vistavi-d1610a3.jpg» alt=»Итальянский режиссер пообщается с киевлянами после спектакля» />
События спектакля переносят зрителей в прошлый век. Фото: Анастасия Мантач
«Существует много искажений по поводу советского прошлого. Мы не претендуем на абсолютно правдивое изложение истории. Показываем жизнь одного офиса как микрокосмоса. В повседневную жизнь вмешиваются отголоски большого мира, политики. Для зрителей старше 40 лет будет что вспомнить и с чем сравнить. А для молодежи открываем страницы истории», — рассказывает Маттео Спиацци.