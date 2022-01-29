Итальянский режиссер пообщается с киевлянами после представления

magictr | 29.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Итальянский режиссер пообщается с&& спектакли

Маттео Спиацци обсудит спектакль «Моменты» со зрителями. Фото: Анастасия Мантыч

После представления «Моменты» в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра пройдет встреча с Маттео Спиацци и актерами.

Обсуждение и обмен впечатлениями устроят в рамках Премьера спектакля «Моменты» состоялась 26 января 2021 года. Действие переносит в один офис, с 1969 по 2004 годы. Меняется времена, власть, и все это влияет на внешний вид и жизнь главных героев. pospilkuyetsja-znbspkijanami-pislja-vistavi-d1610a3.jpg» alt=»Итальянский режиссер пообщается с киевлянами после спектакля» />

События спектакля переносят зрителей в прошлый век. Фото: Анастасия Мантач

«Существует много искажений по поводу советского прошлого. Мы не претендуем на абсолютно правдивое изложение истории. Показываем жизнь одного офиса как микрокосмоса. В повседневную жизнь вмешиваются отголоски большого мира, политики. Для зрителей старше 40 лет будет что вспомнить и с чем сравнить. А для молодежи открываем страницы истории», — рассказывает Маттео Спиацци.

Итальянский режиссер пообщается с&nbsp ></p> <p>Действие происходит без слов. Фото: Анастасия Мантач</p> <p>Особенность спектакля в том, что в нем нет слов, только музыка. А на сцене вы не увидите лицо актеров, ведь они играют в масках. Жесты заменяют диалоги и монологи и иногда означают больше, чем слова. Для спектакля актеры проходили специальную подготовку, в которой учились работать в маске, двигаться на сцене. Также фишкой режиссера является сотрудничество с актерами — они вместе творили образы героев, предлагали шутки, импровизации. А разобраться в нюансах украинской истории Маттео помогла украинская драматургиня <strong>Марина Смелянец. rezhiser-pospilkuyetsja-znbspkijanami-pislja-vistavi-9e90fd7.jpg» alt=»Итальянский режиссер пообщается с киевлянами после спектакля» /></p> <p>Все актеры играют в масках с папье-маше. Фото: Анастасия Мантач</p> <p>Итальянский режиссер Маттео Спиацци специализируется, в частности, на современной Commedia dell'Arte — «Комедии масок». Это вид народного театра, представления которого создаются методом имп. В Украине это уже второй спектакль постановщика: Первый — «Семейный альбом/Album di Famiglia», премьера которого состоялась в Театре на левом берегу в 2019. Спектакль стал лучшим поисково-экспериментальным спектаклем Фестиваля 9 p></p> <p><strong>Когда: </strong>30 января в 19:00<br /><strong>Где:</strong>Театр драмы и комедии на левом берегу, Броварской проспект, 25 (возле метро «Левобережная» »)<br /><strong>Стоимость билетов: </strong>80-500 грн.</p> <p>Театр юного зрителя в Киеве впервые презентует англоязычное представление.29 и 30 января на малой сцене состоится премьера представлений «The City Was There» по американскому писателю-фантасту Рэю Брэдбери в постановке режиссера Алекса Боровенского.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерн ей Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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