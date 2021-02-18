История советского «Титаника», затопленного немцами в 1941 году
В 1941 году немцы затопили теплоход «Армения». По разным данным, на борту судна находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых, которых должны были доставить в Туапсе из Севастополя.
Теплоход уже был переполнен. Его капитан Владимир Плаушевский решил остановиться в Ялте, чтобы забрать еще пассажиров – женщин и детей. На подходе к порту судно стали обстреливать немцы, но «Армения» все же причалила к берегу. Команда теплохода отбивалась только при помощи зениток, надеялись они и на серый цвет судна, делавшего его незаметным для противника.
Отчалив из Ялты, «Армения» просуществовала еще три часа. Силы вражеской авиации обстреляли теплоход, который затонул всего за четыре минуты, недалеко от порта. Шлюпок было недостаточно, добавим к этому очень низкую температуру воды и сильный ветер. Из тысяч пассажиров спаслись единицы.
Обнаружили «Армению» в море только в 2020 году. Тогда же теплоход признали воинским захоронением, то есть его запрещается поднимать на сушу или искать в нем сокровища/артефакты.