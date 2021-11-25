История семьи Гуччи и охотники по привидениям: что нового в столичных кинотеатрах
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Традиционно в четверг на широкие экраны выходит подборка кинопремьер. На этой неделе в прокате — трагическая история наследника Дома Гуччи, продолжение «Охотников по привидениям», новая диснеевская анимация, документальное исследование о пропавшей картине «Спаситель мира». Также в кинотеатры возвращаются культовые ленты — «Облачный атлас» и «Пианистка».
Уголовная драма и триллер «Дом Гуччи»
Фильм основан на реальных событиях. В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден, вышедшая в 2001 году. В 2006 году стало известно, что фильм по книге планирует снять Ридли Скотт. Дом Гуччи сотрудничал со съемочной группой. Был предоставлен доступ ко всем архивам и гардеробным.
Наследник Дома Гуччи Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) и Патриция Реджани (Леди Гага) прожили в браке 12 лет. У супругов родились две дочери Алегра и Александра. 1985 года Маурицио покинул свою жену без объяснений. Официально развелись только в 91 году. 27 марта 1995 года Маурицио был убит на ступеньках своего офиса в Милане. Киллера наняла его бывшая супруга Патриция.
Фантастический комедийный фильм ужасов «Охотники на призраков: С того мира»
Стал продолжением первых двух фильмов франшизы, вышедших в 1984 и 1989 годах. К своим ролям, исполненным в 80-х, вернется часть актеров, в частности Сигурни Уивер и Билл Мюррей.
Мать-одиночка вместе со своим сыном и дочерью возвращается домой в небольшой город. Постепенно они узнают все больше о секретах этого города и о том, кем они являются на самом деле. zanbspprividami-shhonbspnovogo-unbspstolichnih-kinoteatrah-bd5f8d5.jpg» alt=»История семьи Гуччи и охотники за привидениями: что нового в столичных кинотеатрах» />
Для детей: мультфильм «Энканто: Мир магии»
Новый проект Disney, 60-я по счету анимация студии. Музыку для приключенческого фэнтези написал Лин-Мануэль Миранда, работавший над саундтреками к мультфильму «Коко».
В горах Колумбии раскинулся живописный городок. Здесь живет большая дружная семья Мадригалов. Каждый из членов семьи имеет свои уникальные волшебные способности. Единственным исключением в семье является девочка Мирабель. Она не имеет никаких особенностей, поэтому часто оказывается из-за этого в центре внимания. Как-то Мирабель узнает, что все волшебные силы и способности ее родственников под угрозой.
Документальный фильм «Спаситель на /strong>
Исследование режиссера Антуана Виткина сосредоточено на том, что портрет спорного авторства да Винчи оказался в центре тайных соглашений между Францией и Саудовской Аравией. Свой взгляд на феноменальную стоимость картины и ажиотаж вокруг нее изложат ведущие специалисты в области искусства.
В ноябре 2017 года картина «Спаситель мира», авторство которой приписывают Леонардо да Винчи, была продана за $450 млн. Это сделало полотно самым дорогим произведением искусства в мире. В 2019-2020 годах проходила выставка всех произведений да Венчи, дошедших до наших дней. Упомянутой картины на мероприятии не было. » alt=»История семьи Гуччи и охотники за привидениями: что нового в столичных кинотеатрах» />
Возвращение: фантастическая драма «Облачный атлас»
Картина режиссеров Ланы и Лилли Вачовски и Том Тиквера вышла на экраны в 2012 году и сразу стала культовой. Источником вдохновения служила одноименная книга Дэвида Митчелла, вышедшая в свет 2004 года. Каждый из актеров сыграл по меньшей мере пять разных героев, живших в разные времена и в разных обстоятельствах. Для повторного показа на больших экранах был ремастеринг до качества 4к.
На экране — шесть различных историй, случившихся в разные времена, начиная с 1849 года и заканчивая 2346 годом. В каждой из историй обязательно есть персонаж с уникальной родинкой. На самом деле объединяет главных героев каждого отрывка не отметка на теле. Их роднит жажда свободы и желание изменить установившийся порядок вещей, который на самом деле никого не ведет к добру. Также их объединяет любовь и стремление изменить мир на лучшее.
Снова в кино: «Пианистка»
Фильм-драма 2001 года режиссера Михаэля Ганеке по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек из Изабель Юппер и Бенуа Мажимель в главных ролях. Получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2001 года.
Главная героиня Эрика — профессор Венской консерватории. Она учит молодежь замечательной музыки Шуберта, а сама — страшно далека от гармонии небесных сфер. Лишенная даже намека на личную жизнь, она по-детски делит ложе со старой мегерой-мамочкой. После занятий она тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских игрушек. Когда же в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует его совершенно дикими реакциями на юношеское чувство.
Возрастные ограничения: 18+
Также до 28 ноября продолжается онлайн-фестиваль кино о вине Wine Film Fest, приуроченный к празднику молодого вина Божоле Нуво. В программу вошли пять лент разных жанров.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»