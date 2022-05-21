История о мальчике-переселенце, который искал работу в Черновцах, получил неожиданное продолжение
11-летний Максим, почти два месяца назад разместивший объявления о поиске работы, чтобы помочь родителям и стране, стал волонтером. Он уже насобирал деньги на 22 бронежилета, 5 разгрузочных жилетов, тепловизор, устройство ночного видения, одежду и лекарства для раненых.
“Экспресс” уже рассказывал об 11-летнем Максиме Гайдученко — когда он составил объявление о готовности работать, чтобы зарабатывать на семью и армию. Сегодня парень может похвастаться незаурядными результатами своего труда.
“Два месяца назад мы были вынуждены бежать из родного Покровска, — вспоминает 42-летняя Елена Гайдученко, мама парня. — После почти четырех суток в пути очутились в Черновцах. Денег много не имели, поэтому совместно искали решение. Однажды такой разговор услышал Максим и захотел помочь.
Парень написал объявление с перечнем задач, которые может выполнять за деньги: выгулять собаку, вынести мусор, принести воды. Около десятка объявлений развесил недалеко от дома, где они жили. Реакция людей была мгновенной.
“Сначала звонили по телефону жители областного центра, а впоследствии даже из других городов и из-за границы, — говорит Елена. — Скажем, недалеко от нас живет человек, которому Максим помогал с приобретением продуктов. А однажды к нему обратилась женщина, которая попросила купить букет и подарить кому-то, кто будет проходить мимо”.
Школьник выполняет заказ утром — с 7 до 9 часов, а также вечером — с 18 до 20.
“Я решил помочь не только семи’е, но и нашим военным, — делится Максим. — За собранные деньги мы уже купили 22 бронежилета, 5 разгрузочных жилетов, тепловизор, устройство ночного видения, одежду, лекарства для раненых… Также волонтеры рассказали мне о военном, потерявшем ногу. Чтобы его протезировать, необходима операция за границей. Я посоветовался с мамой и решил помочь финансово.
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“У меня там остался лучший друг, я по ним очень скучаю, — говорит школьник. — Мечтаю, чтобы война закончилась и мы вернулись домой!»
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