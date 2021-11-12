История Киева в детских рисунках: на территории Софии Киевской открывается уникальная выставка
Все представленные на выставке работы выполнены без помощи родителей. Фото: из открытых источников
Среди участников мероприятия, которое будет проходить в формате конкурса, немало детей с инвалидностью.
14 ноября в Доме Митрополита на территории Национального заповедника «София Киевская» начнет работу выставка детского рисунка инклюзивного конкурса «Золотые Ворота». Такое мероприятие в столице проводят уже не впервые, его организаторы ставят целью поощрить детей заниматься творчеством.
В этом году конкурсе приняли участие 84 ребенка в четырех возрастных категориях, среди которых — и дети с инвалидностью. Одно из условий проведения выставки-конкурса — рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
Все работы выполнены на тему художественного выражения собственного видения исторических памятников культуры и произведений искусства, которые являются частью культурного наследия Киева. Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская.
«Мы должны поддерживать всех одаренных детей и широко освещать их достижения, ведь одним из приоритетных задач для городских властей есть создание комфортной среды для физического, интеллектуального и творческого развития детей. Я точно знаю, что у каждого ребенка есть талант. И на него не влияет наличие инвалидности. Поэтому для меня особенно важно, чтобы в этом конкурсе могли принять участие все желающие», — отметила Леся Петровская. Выставка пройдет с 14 ноября по 12 декабря текущего года Место проведения: Дом Митрополита на территории Национального заповедника «София Киевская» (улица Владимирская, 24).
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»