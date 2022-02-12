Исторический музей в Киеве закрылся на неделю magictr | 12.02.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Столица продолжает оздоравливать детей с Пирогово Комментариев нет | Ноя 12, 2021 МЧС Башкирии предупреждает об угрозе ураганного ветра Комментариев нет | Авг 26, 2021 Страшное ДТП вблизи Мироновки: один человек погиб и пятеро пострадали (ФОТО) Комментариев нет | Июл 10, 2018 Задержанного главу киевской ячейки партии Саакашвили подозревают в организации проплаченных акций Комментариев нет | Мар 15, 2018 Об авторе magictr