Исторический музей в Киеве закрылся на неделю

magictr | 12.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Исторический музей в Киеве закрылся на&nbsp> /p>До 18 февраля заведение не принимает посетителей. Фото: НМИУ </p> <p>До 18 февраля заведение не принимает посетителей.</p> <p>По техническим причинам музей не сможет принимать гостей до пятницы, 18 февраля, включительно. Как узнал «Вечерний Киев», из-за аварии в заведении отсутствует водоснабжение, и он закрыт, пока нет воды. </p> <p>«Пока следим за ситуацией, и сообщим вам в случае изменений на лучшее»,— отметили в Национальном музее истории Украины.</p> <p>На выходных в Национальном научно-естественном музее продолжается первая нынешняя масштабная выставка сенполий и стрептокарпусов.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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