Исторический музей в Киеве проводит бесплатные экскурсии
На выходных экскурсии-квесты будут проходить на территории музея. Фото: Борис Корпусенко
На выходных экскурсии-квесты будут проходить на территории музея.
Национальный музей истории Украины, расположенный на улице Владимирский, возобновляет офлайн мероприятия.
В связи с «открытием сезона», 7 и 8 мая экскурсии будут проходить на бесплатной основе по предварительной записи. Во время экскурсии участники смогут совершить путешествие по территории «града Кия» и частично охватить рассказывающие летописи и находки археологов, и ознакомиться с историей древнего Киева со времен основания и до последних правителей княжеских времен.
Максимальное количество участников — 10 человек в записи.
Телефон — (044) 278-48-64. Записаться можно с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.
Адрес Национального музея истории Украины: ул. Владимирская, 2.
В случае воздушной тревоги группу будут вести в хранилище в музее.
Напомним, в столице возобновил работу Музей одной улицы, посвященный Андреевскому спуску. Заведение открыто ежедневно с 12:00 до 18:00.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»