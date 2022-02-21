Исторический музей в Киеве еще неделю закрыт из-за аварии
Музей остался без воды и не может принимать посетителей. Фото: МОСТ
Музей остался без воды и не может принимать посетителей.
Уже вторую неделю Национальный музей истории Украины, что на улице Владимирская, не может принимать посетителей. Причина — авария, в результате которой ГОСТ остался без воды.
«Две прошедшие недели мы пытались собрать всю необходимую информацию, чтобы объявить закупку услуг для решения проблемы. Мы дважды обращались к «Киевводоканалу» — коммунальному предприятию и единому монополисту по предоставлению этих услуг. До сих пор мы не получили никакого ответа и не почувствовали желания помочь нам в борьбе с этим несчастьем. Полноценная жизнь музея парализована, но мы надеемся на скорую встречу с вами — и делаем для этого все возможное», — сообщают в музее. корпус 12)— работает без изменений, по обычному графику.
Национальный художественный музей Украины, расположенный по адресу ул. Грушевского, 6, до 22 февраля не принимает посетителей из-за эпидемиологической ситуации.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»